 ولية عهد النرويج تغادر المستشفى  بعد خضوعها لعملية زراعة رئة

أعلن الديوان الملكي في النرويج، اليوم الثلاثاء خروج ولية العهد ميته ماريت من المستشفى بعد أربعة أسابيع من خضوعها لعملية زراعة رئة.

وقال القصر إن حالة ولية العهد (52 عاما) "جيدة بحسب ما هو متوقع في هذه الظروف".

ومن المقرر أن تخضع ماريت خلال الشهور الست المقبلة لعملية تأهيل، ومتابعة عن كثب تحسبا لأي مضاعفات محتملة مثل رفض الجسم للعضو أو الإصابة بالعدوى، حسبما قال أطباؤها.

وقال الديوان الملكي إن ميته ماريت لن تقوم بأي مهام رسمية خلال عملية التأهيل.

وقال زوجها ولي العهد هاكون إنه يشعر بالارتياح إزاء التقدم في حالتها الصحية.

وكانت ميته ماريت، التي تم تشخيص إصابتها بالتليف الرئوي، غير القابل للعلاج في عام 2018، قد حصلت على رئة من متبرع في يونيو الماضي بعد فترة قصيرة من إدراجها ضمن قائمة انتظار عمليات الزرع.