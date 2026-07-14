مخاوف بريطانية من حكم مواجهة الأرجنتين في نصف نهائي المونديال

سلطت صحيفة **ديلي ميل** البريطانية الضوء على حالة من الجدل صاحبت تعيين الحكم الأمريكي إسماعيل الفتح لإدارة مواجهة الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026، مشيرة إلى وجود مخاوف داخل الأوساط الإنجليزية من تأثير القرار على سير اللقاء، في ظل العلاقة السابقة التي جمعت الحكم بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أعلن رسميًا إسناد إدارة المباراة، المقرر إقامتها على ملعب أتلانتا، إلى إسماعيل الفتح، معتبرة أن اختياره جاء في توقيت يشهد تصاعدًا للجدل حول مشوار المنتخب الأرجنتيني في البطولة.

وأضافت أن الأرجنتين بلغت الدور نصف النهائي بعد تجاوزها مصر وسويسرا في مواجهتين أثارتا الكثير من الجدل التحكيمي، حيث شهد لقاء مصر إلغاء هدف أثار اعتراضات واسعة، بينما انتهت مباراة سويسرا بطرد المهاجم بريل إمبولو، وهو ما فتح الباب أمام تكهنات تداولها البعض بشأن وجود محاباة للأرجنتين، وهي مزاعم أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم رفضها ونفيها بشكل قاطع.

وأشارت الصحيفة إلى أن مباراة إنجلترا ستكون الرابعة التي يديرها إسماعيل الفتح في النسخة الحالية من كأس العالم، والأولى التي يقود فيها مباراة لأي من المنتخبين خلال البطولة، ويساعده مواطناه كوري باركر وكايل أتكينز، بينما يتولى الإيطالي ماوريتسيو مارياني مهام الحكم الرابع.

كما لفت التقرير إلى أن الفتح سبق أن كان الحكم الرابع في نهائي كأس العالم 2022 الذي تُوجت فيه الأرجنتين باللقب على حساب فرنسا، كما أدار نهائي كأس الدوريات الأمريكية عام 2023 بين إنتر ميامي وناشفيل، والذي شهد تسجيل ميسي هدفًا ومساهمته في تتويج فريقه باللقب بركلات الترجيح.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن منتخب إنجلترا يسعى لبلوغ أول نهائي لكأس العالم منذ عام 1966، في حين يطمح المنتخب الأرجنتيني إلى الوصول للنهائي الثاني تواليًا والدفاع عن لقبه العالمي.