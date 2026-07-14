أمين عام التعاون الإسلامي يدين استهداف الحوثيين للمناطق الجنوبية بالسعودية

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه عن إدانته واستنكاره، بأشد العبارات، استهداف الحوثيين للمناطق الجنوبية بالسعودية بهجمات إرهابية في محاولة يائسة لاستهداف أمن واستقرار المملكة.

وأكد طه - في بيان عبر موقع الأمانة العامة للمنظمة اليوم الثلاثاء - أن استمرار هذه الأعمال العدائية يمثل تصعيدا خطيرا ومرفوضا من شأنه تقويض كل الجهود والمساعي الإقليمية والدولية الرامية لترسيخ التهدئة وتثبيت ركائز الاستقرار في اليمن.

وشدد طه على أن هذه الممارسات تشكل خرقا صارخا لجهود السلام، وانتهاكا سافرا للقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، فضلا عن كونها عقبة مباشرة تعطل مسار الحل السياسي الشامل والنهائي الذي ينشده المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة اليمنية.

وجدد طه الموقف الثابت للمنظمة في الوقوف التام والتضامن المطلق مع المملكة في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات حازمة لحماية أمنها القومي، وصون سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وضمان استقرار المنطقة، داعيا إلى ضرورة تغليب لغة الحوار والالتزام الجاد بمسار السلام لتجنيب المنطقة مزيدا من التوتر والاضطراب.