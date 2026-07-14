الاتحاد الإنجليزي يعد لاعبي المنتخب بنصف مكافأة الفيفا للتتويج بالمونديال

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سيحصل لاعبو المنتخب الإنجليزي والجهاز الفني على مكافآت مالية تصل إلى 19 مليون جنيه إسترليني في حال التتويج بلقب كأس العالم.

وبحسب صحيفة "ذا جارديان"، فإن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يعتزم توزيع نصف قيمة المكافأة التي سيحصل عليها من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والبالغة 38 مليون جنيه إسترليني، على اللاعبين والجهاز الفني.

ومن المتوقع أن يحصل لاعبو منتخب إنجلترا على نحو 15 مليون جنيه إسترليني تُوزع فيما بينهم، بينما قد تصل مكافأة المدير الفني توماس توخيل إلى 3 ملايين جنيه إسترليني حال قيادة "الأسود الثلاثة" للفوز باللقب العالمي.