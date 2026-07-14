أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن المجلس الوزاري السياسي الأمني الاسرائيلي وافق قبل نحو شهر، على ميزانية قدرها 1.3 مليار شيكل تقريبًا لإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة «معا» عن الإعلام العبري قوله إن هذه الميزانية تُخصص لإنشاء أحياء سكنية داخل المستوطنات، إلى جانب أعمال التطوير والبنية التحتية. ويهدف القرار إلى تعزيز إنشاء المستوطنات فعليًا، بالتوازي مع استمرار عمليات التخطيط والبناء المعتادة.

وتُضاف الميزانية المعتمدة إلى قرارات أخرى اتُخذت في الأشهر الأخيرة بشأن التخطيط، وإنشاء الطرق، وتوفير العناصر الأمنية للمستوطنات الجديدة.

وبحسب الإعلام العبري، صاغ مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي هذا القرار، وسيتم تنفيذه من خلال وزارة الإسكان ووزارة البناء والتشييد.

وأشارت الحكومة إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو تمكين إنشاء البنية التحتية الأولية في المنطقة، وتسريع الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ.

وقال وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إن حكومة بلاد تحرص على «ألا تبقى القرارات المتخذة بشأن تنظيم وإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية حبرًا على ورق، وضرورة تطبيقها على أرض الواقع».

وأضاف: «نُقرّ تباعًا قرارات الميزانية الحكومية التي تموّل الطرق والبنية التحتية، والآن أيضًا المباني وأماكن إقامة الكرفانات.. سننتقل إلى المزيد من المستوطنات هذا الصيف».

من جهتها، صرحت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك، بالقول إن «تاريخ الحركة الصهيونية منذ تأسيسها لم يشهد قرارًا استيطانيًا بهذا الحجم من قبل»، مضيفة: «نبني جدارًا دفاعيًا للاستيطان في الضفة الغربية أيضًا، لضمان عدم ترك أي منطقة معزولة عن الاستيطان».

وذكر وزير البناء والإسكان حاييم كاتس، أن «الميزانية المعتمدة ستتيح بدء أعمال التطوير، وإنشاء أحياء رائدة، ووضع البنية التحتية اللازمة لتمكين العائلات من الانتقال إلى الأراضي في أسرع وقت ممكن».