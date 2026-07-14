خبير أمريكي: واشنطن تواجه خطر نفاد الذخيرة الحيوية مع استنزاف حرب إيران للمخزونات الاستراتيجية

حذر مارك كانسيان، الضابط السابق في سلاح مشاة البحرية الأمريكية "المارينز" من أن الولايات المتحدة تواجه خطر نفاد الذخائر الحيوية بعد استخدام ما يتراوح بين ثلث ونصف مخزونها في الحرب على إيران.

وقال كانسيان، وهو عقيد متقاعد يعمل حاليا محلل شئون الدفاع في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "لقد استخدمت الولايات المتحدة ما بين ثلث ونصف مخزونها من الذخائر الرئيسية".

واستخدم الجيش الأمريكي آلاف الصواريخ لتنفيذ ضربات دقيقة بعيدة المدى وللتصدي للهجمات خلال المرحلة الأولى من الصراع مع إيران، وذلك بحسب محللين وتقارير سابقة لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وصرح كانسيان لبرنامج تبثه شبكة "سي إن إن"، قائلا: "لقد استخدمنا أكثر من 1000 صاروخ باتريوت في هذه الحرب الحالية. كما استخدم حلفاؤنا في الخليج كميات كبيرة منها أيضا، وتطلب أوكرانيا المزيد، مما يخلق طلبا هائلا على الإنتاج".

ويعد نظام "باتريوت" منظومة رئيسية للدفاع الصاروخي تابعة للجيش الأمريكي، وتتكون من منصات إطلاق ورادارات وصواريخ اعتراضية.

وتبلغ تكلفة النظام أكثر من مليار دولار، ولا يتم إنتاج سوى 600 صاروخ منه سنويا، وفقا لبيانات وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون".

وأشار كانسيان إلى أن مستوى الطلب على صواريخ "باتريوت" يعني أن الطلبيات الجديدة ستواجه فترات انتظار طويلة.

وأوضح أنه: "إذا قمت بطلب نظام باتريوت آخر اليوم، فمن المرجح ألا تتسلمه قبل أربع أو خمس سنوات بسبب تراكم الطلبات".