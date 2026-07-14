الجيش الروسي يستهدف منشآت البنية التحتية للوقود والطاقة والنقل للقوات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية، شنت ضربات على منشآت البنية التحتية للوقود والطاقة والنقل، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.

وجاء في البيان: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية أضرارا بمنشآت البنية التحتية للوقود والطاقة والنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن مرافق التخزين ومصانع تجميع المركبات الجوية غير المأهولة بعيدة المدى، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 148 منطقة، قد تضررت أيضا.

وقال البيان إنه "تم تحييد ما يصل إلى 65 جنديا، وتدمير مركبة قتالية مدرعة، و16 مركبة، و5 محطات حرب إلكترونية" في منطقة سيطرة قوات مجموعة "دنيبر" الروسية.

وأشار البيان إلى أن مجموعة قوات "دنيبر" الروسية، تمكنت من دحر وحدات من لواء القوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك اللواء الميكانيكي، ولواء الهجوم الجبلي، ولواء الأنظمة غير المأهولة، بالقرب من بلدات يوركوفكا، ويوليفكا، وجريجوروفكا، وأوريخوف في مقاطعة زابوريجيا.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.