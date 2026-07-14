المفوضية الأوروبية تستعد للإعلان عن ضمانات اتفاقية التجارة مع أستراليا

قال رايموندو سيرا، المسئول في المديرية العامة للزراعة بالمفوضية الأوروبية، إن المفوضية ستعلن "قريبا" عن لائحة تنظيمية لتفعيل آلية الحماية كجزء من اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وقالت بلومبرج، إن هذه الآلية ستنطبق على جميع المنتجات المشمولة في الاتفاقية، ومن بينها المنتجات الزراعية الحساسة.

وستحدد الاتفاقية حصصا لمنتجات تشمل لحوم البقر ولحم الضأن والسكر.

وامتنع سيرا خلال جلسة استماع بلجنة البرلمان الأوروبي أمس الاثنين، عن التعليق على الكميات التي قد تؤدي إلى تفعيل آليات الحماية، وذلك قبل نشر النص التشريعي.

وقال سيرا: "من منظور تفاوضي، كان من المهم للغاية الضغط على أستراليا لتوفير هذه الآلية بالإضافة إلى الحصص المقررة في سياق النتيجة التفاوضية".

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وأستراليا توصلا سابقا إلى اتفاقية تجارية لتعزيز العلاقات بينهما، في إطار تحديهما للسياسات التجارية للولايات المتحدة.