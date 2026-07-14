الشرطة الفلبينية تحقق في مقتل عالم أحياء أمريكي

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قالت الشرطة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، إن عالم أحياء تابع للبحرية الأمريكي لقي حتفه على يد ثلاثة أشخاص قاموا باقتحام منزله بوسط الفلبين مطلع الأسبوع، مضيفة أن الجهود مستمرة للقبض على المشتبه بهم.

وأضافت الشرطة أن كينت كاربنتر / 73 عاما/ كان مع صديقته الفلبينية في منزل ببلدة سيبولان بإقليم نيجروس أورينتال مساء أمس الأول الأحد عندما اقتحم ثلاثة رجال ملثمين منزله.

وقالت الشرطة إن الصديقة أبلغتهم أن شخصا سحب مسدسا وأطلق النار على رأس كاربنتر مما أدى لوفاته على الفور.

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية، الكولونيل الآن راي، للصحفيين إن الرجال استولوا على جهاز كمبيوتر محمول ومبلغ غير معروف من المال وحقيبة ظهر قبل فرارهم.

وقال المتحدث باسم الشرطة الاقليمية الليفتانت كولونيل جويم مالونج لوكالة أسوشيتد برس (أب) إن صديقة كاربنتر أصيبت بإصابات غير محددة وتخضع للعلاج.

وأضاف مالونج أن المحققين يسعون إلى التوصل للدافع وراء الهجوم، وتحديد هوية المهاجمين، موضحا أنه تم إبلاغ السفارة الأمريكية في مانيلا بالحادث.