السلطات الألمانية تشتبه في وجود دافع متطرف وراء هجوم الطعن بمدرسة ثانوية

في أعقاب هجوم الطعن بسكين الذي شهدته مدرسة ثانوية بمدينة شونجاو، بمنطقة بافاريا العليا جنوبي ألمانيا، يشتبه المحققون في موجود مؤشرات على وجود دافع متطرف وراء الجريمة.

وأعلنت النيابة العامة في ميونخ أن المكتب المركزي البافاري لمكافحة التطرف والإرهاب تولى التحقيقات ضد المشتبه به، البالغ من العمر 16 عامًا، والتي تشمل تهمة الشروع في القتل. وأضافت أنه لن يتم في الوقت الحالي الإدلاء بأي معلومات إضافية نظرًا لاستمرار التحقيقات.

وكان المحققون فحصوا عقب الهجوم رسالة يُعتقد أن المشتبه به هو من كتبها. وتضمنت الرسالة، التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إساءات موجهة إلى عدد من الطوائف الدينية والفئات السكانية، كما تضمنت إهانات لأشخاص من محيط كاتبها، بينهم زملاء في المدرسة ومعلمون.

وفي هذا السياق، كانت نيابة ميونخ الثانية على تواصل مع المكتب المركزي لمكافحة التطرف والإرهاب التابع للنيابة العامة في ميونخ.

وتشير بيانات السيرة الذاتية الواردة في الرسالة، مثل عمر كاتبها وتفاصيل تتعلق بالمشكلات التي واجهها في المدرسة، إلى أنها قد تكون بالفعل من تأليف المشتبه به. كما يحقق المحققون فيما إذا كان الجاني خطط لبث الهجوم مباشرة عبر الإنترنت.

ويقبع المراهق، وهو طالب سابق في المدرسة، رهن الحبس الاحتياطي للاشتباه في ارتكابه الجريمة، حيث يواجه تهمة الشروع في القتل في حالتين إذ يُعْتَقَد أن طعن يوم الأربعاء الماضي فتاتين تبلغان من العمر 13 عامًا داخل حرم المدرسة، ما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة. وكانت الفتاتان لا تزالان تتلقيان العلاج في المستشفى.

وقدم زملاء الدراسة الإسعافات الأولية للمصابتين، ويرجح أنهم أنقذوا بذلك حياة إحدى الفتاتين. وتمكن معلمون وعناصر من الشرطة من السيطرة على المشتبه به.

وكانت الشرطة والنيابة العامة أعلنتا أن الفتى الكرواتي كان محل تحقيق في عام 2025 على خلفية حادثتين، من بينهما تهديد زملاء في المدرسة وتمجيد حوادث قتل عشوائي عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وعقب الهجوم، ضبطت الشرطة سكينًا ومسدسًا وذخيرة. ووفقًا لمعلومات (د ب أ)، عُثر على السلاح الناري داخل حقيبة ظهر كان المشتبه به قد تركها في ساحة المدرسة بالقرب من موقع الحادث بعد تنفيذ الهجوم، وقد أرشد رجال الشرطة إليها بنفسه بعد إلقاء القبض عليه.

ويُشتبه في أنه أطلق طلقة واحدة من المسدس قبل أن يتعطل السلاح. ووفقًا للمعلومات، قال المشتبه به إنه حصل على المسدس عبر شبكة الإنترنت المظلمة (دارك نت)، في حين تبين أن السكين المستخدم في الطعن لم يكن سكيناً منزلياً عادياً.