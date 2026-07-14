الترجي يتعاقد مع الشيخاوي مدافع الاتحاد المنستيري

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أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي تعاقد مع المدافع الشاب رائد الشيخاوي بعقد لمدة 3 سنوات، قادما من الاتحاد المنستيري.

وشارك الشيخاوي صاحب الـ22 عاما مؤخرا مع منتخب تونس في كأس العالم، البطولة التي ودعها نسور قرطاج من دور المجموعات، لكنه قبل ذلك لفت أنظار الترجي للتعاقد معه.

وذكر النادي عبر حسابه على "إكس" أنه قد تم التعاقد مع قلب الدفاع الشيخاوي ليدافع عن ألوان الفريق.

ولعب رائد بقميص المنستيري 42 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين في 3051 دقيقة لعب، كما سبق له تمثيل فريق حمام سوسة، لاذي لعب بقميصه 6 مباريات فقط جميعها كبديل، لم يسجل أو يصنع خلالها أي أهداف.

ويسعى الترجي لتعويض موسمه المُحبط الذي خسر فيه بطولة الدوري لحساب غريمه النادي الأفريقي، كما خسر الفريق أيضا دوري أبطال أفريقيا من نصف النهائي.