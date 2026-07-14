قال مسؤولون محليون إن المئات من رجال الإطفاء يخوضون معركة ضارية اليوم الثلاثاء، لمكافحة حريقين شبّا في غابة فونتينبلو جنوب العاصمة الفرنسية باريس، حيث التهمت النيران نحو ألفي هكتار (حوالي 4900 فدان) ونفذت عملية إجلاء قسرية لنحو ألف شخص.

ورغم أن حرائق أكبر تجتاح العديد من المناطق في الجنوب الفرنسي، إلا أن حريق فونتينبلو موقعه قريب بشكل بالغ من المنطقة المكتظة بالسكان المحيطة بالعاصمة الفرنسية ، باريس.

وأشار قائد الإطفاء في الإقليم إلى أن طائرات الإطفاء تلقي بدلائها مرارا في نهر السين لملء خزاناتها بالمياه للمساهمة في إخماد النيران، وذلك في أول استخدام من نوعه لهذه الطائرات لمكافحة الحرائق في منطقة باريس.

وتغطي الأدخنة قمم الأشجار وتتصاعد في الهواء، بينما تواصل السلطات جهودها للسيطرة على الحريق.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع وفيات أو إصابات.

من ناحية أخرى تمكنت السلطات الإسبانية من تحديد هويات بعض ضحايا حريق مميت .

وبعد أربعة أيام من حريق اجتاح مجتمعًا للمغتربين في منطقة نائية بجنوب إسبانيا، تمكنت السلطات القضائية من تحديد هويات 10 من أصل 13 ضحية، باستخدام عينات بيولوجية.

ووفقًا لبيان صادر عن السلطات القضائية في وقت متأخر من مساء الاثنين، تبين أن معظم الضحايا – وجميعهم بالغون – من جنسيات أجنبية، وهم خمسة بريطانيين (بينهم امرأة توفيت في المستشفى)، وثلاثة بلجيكيين، وامرأة فرنسية، وإسباني واحد.

ولا يزال عشرة أشخاص في عداد المفقودين.

وأتى حريق لوس جاياردوس على نحو 70 كيلومترا مربعا (27 ميلا مربعا) من الغابات والأراضي الزراعية، وهي مساحة تفوق حجم جزيرة مانهاتن.

وتشهد إسبانيا موجة حر شديدة، تزامنت مع رياح وندرة في الأمطار، مما يخلق ظروفًا مثالية لتفاقم الحرائق الصغيرة وخروجها عن السيطرة.