سفينة هولندية تتعرض لهجوم قبالة سواحل عمان في بحر العرب بالتزامن مع استهداف إيران سفنا أخرى

أعلنت شركة الشحن الهولندية "ستولت تانكرز"، اليوم الثلاثاء، إن ناقلة تابعة لها تعرضت لهجوم قبالة سواحل سلطنة عُمان في بحر العرب، في الوقت الذي استهدفت فيه إيران سفنا أخرى بالمنطقة.

وذكرت الشركة في بيان أن الناقلة "ستولت ماغنيسيوم" تعرضت للهجوم في وقت مبكر صباح اليوم، بالتزامن، تقريبا، مع تعرض ناقلتين مرتبطتين بدولة الإمارات العربية المتحدة لضربات بصواريخ كروز إيرانية.

وأكدت الشركة أن جميع أفراد طاقم الناقلة بخير، وتم التأكد من سلامتهم عقب الهجوم، مضيفة أن الهجوم أدى إلى اندلاع حريق في غرفة محركات السفينة.

كانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت في وقت سابق تعرض الناقلتين الوطنيتين ممباسا والباهية للاستهداف بصاروخين جوالين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه الإقليمية العمانية.

وأضافت الوزارة في بيان صباح اليوم الثلاثاء: "أسفر الاستهداف عن مقتل أحد أفراد طاقم الناقلة ممباسا من الجنسية الهندية، وإصابة 8 من بينهم 4 إصابات بليغة (6 من الجنسية الهندية، و2 من الجنسية الأوكرانية)".