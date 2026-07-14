رئيس النواب: مناقشات قانون جهاز مستقبل مصر جسدت أرقى صور العمل البرلماني والمسئولية الوطنية

وجه المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الشكر إلى أعضاء المجلس، مشيدًا بما أظهروه من أداء برلماني متوازن وحرص على التدقيق في مواد مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر، من خلال مناقشات اتسمت بالديمقراطية والشفافية.

جاء ذلك في ختام مناقشات مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والموافقة عليه نهائيًا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم،

وأكد رئيس المجلس أن المناقشات عكست حالة من المسؤولية الوطنية، كما أثبتت المعارضة، من خلال رؤاها وملاحظاتها الموضوعية، أن دورها يقوم على دعم مصلحة الوطن وبنائه، باعتباره القاسم المشترك بين جميع القوى السياسية تحت قبة البرلمان.

وثمن المستشار هشام بدوي استجابة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ورئيسه الدكتور بهاء الغنام، وما أبداه من تفاعل إيجابي مع المناقشات البرلمانية، بما يعكس احترامًا للدور التشريعي الذي يضطلع به مجلس النواب، وإيمانًا بأن التشريع الرشيد هو نتاج الحوار والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

كما توجه رئيس مجلس النواب بخالص الشكر إلى النائب محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على إدارته لأعمال اللجنة المشتركة، وإلى أعضاء اللجان النوعية المختصة الذين شاركوا في دراسة مشروع القانون، تقديرًا للجهد الكبير الذي بذلوه خلال مناقشته وإعداده.

واختتم المستشار هشام بدوي كلمته بالدعاء أن يحفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.