الرئيس عون يعزّي أمير قطر بوفاة الشيخ حمد بن خليفة ويشيد بدعمه للبنان

قدّم رئيس الجمهورية اللبناية العماد جوزيف عون التعازي إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بوفاة الأمير الراحل المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وذلك خلال استقباله في قصر لوسيل في الدوحة.

وأكد الرئيس عون خلال تقديم واجب العزاء أن "اللبنانيين لن ينسوا الدعم الذي قدّمه الأمير الراحل للبنان وشعبه في مختلف المجالات"، مشيداً بالمواقف القطرية الداعمة للبنان على المستويات السياسية والإنسانية والإنمائية.

من جهتها، قدّمت اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون التعازي إلى أرملة الراحل الشيخة موزا بنت ناصر المسند، خلال لقائها بها في قصر الوجبة في الدوحة، معربة عن مواساتها للعائلة والشعب القطري في هذا المصاب.