مباحثات أردنية ألمانية لتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات

بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، مع وفد عسكري ألماني برئاسة نائب قائد القوات الجوية الألمانية الفريق كولهاوس، سبل تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة في البلدين.

وخلال اللقاء الذي عقد في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، ناقش الجانبان أوجه التعاون والتنسيق المشترك، وآليات تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات العسكرية والتدريبية، بما يسهم في رفع القدرات الدفاعية وخدمة المصالح المشتركة للقوات المسلحة في البلدين.

وأكد الحنيطي، عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع الجيشين الأردني والألماني، مشددا على أهمية توسيع مجالات التعاون العسكري في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

من جهته، أشاد نائب قائد القوات الجوية الألمانية الفريق كولهاوس بالمستوى المتقدم والكفاءة التي تتمتع بها القوات المسلحة الأردنية، مثمنًا العلاقات التي تربط البلدين والتعاون القائم بين المؤسستين العسكريتين.