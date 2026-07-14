الدفاع الوطني اليمني: سنتعامل بحزم مع أي انتهاك جديد لسيادة البلاد

قال مجلس الدفاع الوطني في اليمن، إن قيادة الدولة ستتعامل بحزم ضد أي انتهاك جديد لسيادة البلاد.

جاء ذلك في اجتماع عُقد في وقت متأخر مساء الاثنين، بقيادة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وحضور جميع أعضاء المجلس، ورئيس الحكومة، ورئاسة مجلس النواب، ومسؤولين بارزين، في العاصمة السعودية الرياض، حسب ما ذكرت كالة الأنباء اليمنية "سبأ" الثلاثاء.

والاثنين، أدانت السلطات اليمنية إرسال إيران طائرة "ماهان" إلى صنعاء، في 3 يوليو 2026، لـ"نقل وفد حوثي من صنعاء إلى طهران".

وبحث مجلس الدفاع الوطني، وفق الوكالة، "التداعيات المترتبة على الانتهاكات الإيرانية المتكررة للسيادة اليمنية، وإصرار مليشيا الحوثي الإرهابية على استقبال رحلات جديدة إلى مطار صنعاء خارج الأطر القانونية والسيادية المعتمدة".

وشدد على أنه "لا يمكن، تحت أي ظرف، السماح مستقبلا بدخول أو هبوط أي طائرة أجنبية أو تسيير أي رحلة جوية إلى أي مطار في أراضي الجمهورية اليمنية خارج موافقة الحكومة والسلطات المختصة، باعتبار ذلك اختصاصا سياديا حصريا للدولة".

وحذر الاجتماع "مليشيا الحوثي الإرهابية من مغبة الاستمرار في سياسة التصعيد، وتعريض أمن المواطنين واستقرار البلاد للخطر".

وأشار إلى أن الدولة "ستتعامل بحزم كامل مع أي انتهاك جديد، وستتخذ جميع الإجراءات والتدابير المشروعة التي يكفلها الدستور والقانون الدولي لحماية سيادتها وأجوائها ومنافذها، ومنع أي خرق لسيادتها، سواء عبر مطار صنعاء أو أي مطار أو منفذ آخر في أراضي الجمهورية".

وأوضح الاجتماع أن "القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ستضرب بيد من حديد كل من يحاول المساس بسيادة الدولة أو فرض الوقائع بالقوة، مع الالتزام في جميع الإجراءات بأقصى درجات الحرص على حماية المدنيين وصون أرواحهم وممتلكاتهم، وعدم تمكين المليشيات من استغلالهم أو الزج بهم في مغامرات تخدم أجندات خارجية على حساب مصالح الشعب اليمني".

وفي سياق متصل، وجّه وزير الداخلية إبراهيم حيدان، الثلاثاء، "كل الوحدات الأمنية في المحافظات المحررة برفع مستوى الجاهزية الأمنية والعملياتية إلى الدرجة القصوى"، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وحث الوزير على "رفع مستوى التنسيق والتكامل مع القوات المسلحة والأجهزة المختصة، في ظل ما تشهده اليمن من تهديدات إرهابية متصاعدة، تقودها إيران عبر ذراعها المتمثل في مليشيا الحوثي الإرهابية، والتي تستهدف أمن الوطن واستقراره وسلامة المواطنين، وتهدد أمن المنطقة والملاحة الدولية"، حسب المصدر.

واعتبر أن "المرحلة الراهنة تفرض أعلى درجات اليقظة الأمنية والاستعداد العملياتي، واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان أمن المواطنين واستقرار الأوضاع وتعزيز استقرار الجبهة الداخلية"، مشددا على "عدم السماح بالمساس بأمن الدولة أو تعريض مصالح الوطن للخطر".

وشدد حيدان على أن "الأجهزة الأمنية ستتعامل بمنتهى الحزم، وستضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه المساس بالأمن والاستقرار، أو يستغل الظروف الراهنة لخدمة الأجندات المعادية، ويعمل على إثارة الفوضى وإعاقة عمل مؤسسات الدولة".

وأعلنت وزارة الدفاع اليمنية استهدافها مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع طائرة إيرانية من الهبوط، فيما اعتبرت جماعة الحوثي أن هذا التطور يعني "انتهاء خفض التصعيد" القائم في البلاد منذ سنوات، وهددت بأن الاستهداف "لن يمر دون رد وعقاب".

وتعد هذه أول رحلة إيرانية معلنة تصل إلى مطار صنعاء منذ نحو 10 سنوات، بحسب وسائل إعلام يمنية.

ورغم مواجهات متقطعة، يشهد اليمن منذ أبريل 2022 تهدئة في حرب بدأت قبل أكثر من 11 عاما بين قوات الحكومة الشرعية وعناصر جماعة الحوثي، المسيطرة على محافظات ومدن، بينها صنعاء شمالي البلاد، منذ 21 سبتمبر 2014.