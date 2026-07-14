عُمان تدعو الأطراف اليمينة إلى ضرورة ضبط النفس والتمسك بالهدنة القائمة

أدانت سلطنة عُمان التهديدات الصاروخية التي تعرّضت لها المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدةً تضامنها معها فيما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء العمانية، دعت مسقط الأطراف اليمنية كافة إلى ضرورة ضبط النفس، والتمسك بالهدنة القائمة، واستئناف المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.

وهاجم الحوثيون في اليمن السعودية الإثنين، بعد ساعات على اتهامهم المملكة باستهداف مدرج مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة إيرانية، في أبرز تصعيد عسكرين بين الجانبين منذ سنوات في النزاع.

وأعلنت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليًا، استهداف المدرج لمنع الطائرة من الهبوط، فيما نسب الحوثيون الهجوم إلى الرياض.

في السياق، قالت وزارة الدفاع اليمنية في بيان أوردته وكالة الأنباء سبأ إنه «تم استهداف مدرج المطار» لمنع طائرة إيرانية من الهبوط، متهمة الحوثيين بأنهم أصروا «على أن ينتهك الطيران الإيراني أراضي اليمن».

لكن الطائرة تمكنت لاحقا من الهبوط في اليمن، بحسب ما أفادت قناة «المسيرة» التابعة للحوثيين نقلًا عن وزير النقل في حكومة الحوثيين، الذي أكد «هبوط الطائرة الإيرانية في أرض الوطن وعلى متنها عدد من المرضى والعالقين برفقة الوفد»، الذي شارك في تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي، من دون أن يحدد مكان هبوطها.

وتقول الحكومة إنها حاولت من دون جدوى إقناع الوفد الحوثي باستخدام طائرات تابعة لشركة الطيران اليمنية.