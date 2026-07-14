داخلية غزة: استشهاد مدير مركز شرطة مخيم جباليا وعدد من الضباط والأفراد بقصف للاحتلال

ارتفعت حصيلة شهداء قصف طائرات الاحتلال نقطة للشرطة الفلسطينية في سوق الخان بمنطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، إلى 7 شهداء، إلى جانب وقوع عدد من الإصابات.

وأوضح مراسل وكالة «شهاب»، أن طائرات الاحتلال استهدفت نقطة للشرطة في المنطقة، ما أسفر عن ارتقاء الشهداء وإصابة عدد آخر من المواطنين، في مجزرة جديدة تضاف إلى سلسلة الاستهدافات المتواصلة في شمال القطاع.

وفي السياق، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، استشهاد مدير مركز شرطة مخيم جباليا العقيد محمد مروان سالم، وعدد من الضباط والأفراد، جراء القصف.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن استهداف عناصر الشرطة المدنية يأتي في إطار مواصلة الاحتلال استهداف المؤسسات المدنية وأجهزة إنفاذ القانون في قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان على القطاع.

ويواصل جيش الاحتلال شن غاراته على مختلف مناطق قطاع غزة، مستهدفًا الأحياء السكنية ومراكز الإيواء والمرافق المدنية، ما يؤدي إلى ارتقاء المزيد من الشهداء والجرحى وتفاقم الأوضاع الإنسانية.