النيابة البحرينية: السجن المؤبد لثلاثة متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني

أعلنت النيابة العامة البحرينية صدور حكمين من المحكمة الكبرى الجنائية في قضيتين منفصلتين، قضيا بالسجن المؤبد على ثلاثة متهمين بعد إدانتهم بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني والعمل لمصلحته، إلى جانب مصادرة المضبوطات.

وأوضح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، وفق ما أوردته وكالة أنباء البحرين «بنا»، أن القضية الأولى تتعلق بتجنيد متهم هارب خارج البلاد، قالت السلطات إنه يعمل لمصلحة الحرس الثوري الإيراني، لمتهم آخر داخل البحرين للحصول على معلومات عن مواقع حيوية تمهيدًا لاستهدافها.

وأضاف أن القضية الثانية تتعلق باتهام شخص بالتواصل مع حسابات إلكترونية، قالت السلطات إنها تدار من قبل الحرس الثوري الإيراني، وإرسال مقاطع مصورة وإحداثيات لمواقع ومنشآت حيوية داخل البحرين، بما اعتبرته النيابة تهديدًا لأمن البلاد وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأشارت النيابة إلى أن التحقيقات، التي شملت فحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة وسماع أقوال المتهمين والشهود، خلصت إلى أن المعلومات التي قدمها المتهمون استُخدمت في الاعتداءات التي استهدفت منشآت ومرافق حيوية في البحرين.

وأكدت النيابة العامة، أن التخابر مع دولة أجنبية معادية يُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، مشددة على مواصلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الجرائم، حفاظًا على أمن المملكة واستقرارها.