- فاروق: قطاع التعليم في مصر يتضمن فرصا استثمارية رهيبة

قال يحيى أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لبنك التعمير والإسكان، إن رؤية القطاع المصرفي للاستثمارات في القطاع التعليمي لا تنعزل عن رؤية الدولة، وإن الاستثمار في التعليم هو استثمار في المستقبل.

وأكد أبو الفتوح، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية في القمة السنوية الخامسة للاستثمار في التعليم، التي عُقدت اليوم في القاهرة، أن القطاع المصرفي له أدوار عدة، منها إنشاء المدارس والجامعات، والاستثمار المباشر وغير المباشر في القطاع التعليمي.

وأكد أبو الفتوح أن نسبة التمويل للتعليم في بنك التعمير والإسكان تصل إلى 8.5% من محفظة التنمية المستدامة، موضحا أن نسبة الفائدة التي يطرحها القطاع على تمويل التعليم أكثر مرونة، حيث أكد أن هناك قطاعات هادفة للربح، مثل المدارس والجامعات، يتم التعامل معها بسعر الفائدة العادي؛ لأنها تستطيع تحمل الفائدة المتغيرة.

وأكد أن هناك جزءا من التمويل يدخل فيه القطاع المصرفي كشريك استثماري، وهناك جزء يختص بالدور المجتمعي للبنك.

ومن جانبه، قال رجل الأعمال محمد فاروق، رئيس شركة موبيكا، إن قطاع التعليم في مصر يتضمن فرصا استثمارية "رهيبة"، على حد وصفه، لافتا إلى أن هناك نحو 25 مليون طالب وطالبة، وهو رقم جاذب جدا لأي مستثمر.

وأضاف فاروق أنه لا بد من تغيير المناهج الدراسية كل ستة أشهر أو سنة بحد أقصى، مشيرا إلى أن المناهج يجب أن تواكب التطور التكنولوجي وتلبي احتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي جعل التعليم متساويا في كل دول العالم، لافتا إلى أن "الإيه آي" سمح لأي شخص في العالم بالحصول على المعلومات نفسها.