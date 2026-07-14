دوي 5 انفجارات غرب مدينة بندر عباس جنوب إيران

أفادت هيئة الإذاعة الإيرانية، بسماع دوي 5 انفجارات غرب بندر عباس جنوب البلاد، بعد ظهر الثلاثاء.

جاء ذلك حسبما أفاده موقع «إيران إنترناشيونال»، في خبر عاجل له، نقلًا عن الهيئة، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وأتمت القوات الأمريكية أحدث موجة من الضربات على إيران، التي بدأها القيادة المركزية الأمريكية في وقت سابق من اليوم بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب.

كانت الضربات الأمريكية التي استمرت خمس ساعات هي الليلة الثالثة على التوالي، من الهجمات ضد إيران، في الوقت الذي أعاد فيه ترامب فرض سيطرة على حركة الشحن الإيراني واقترح فرض رسوم 20 بالمئة لحراسة مضيق هرمز.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع غارات على عدد من المدن، وقالت إن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح وإن عمليات ⁠الإنقاذ جارية.

كان ترامب قد قال أمس الاثنين لبرنامج «هيو هيويت شو» إن إيران ستتعرض لضربات «قوية جدا الليلة، وسنضربها بقوة غدا. ولا يوجد أي شيء يمكنهم فعله حيال ذلك».

وتأتي أحدث الأعمال القتالية بعد أن أعلنت إيران مطلع الأسبوع، أنها ستغلق مضيق هرمز، مما زاد من الشكوك بشأن التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف الحرب ودفع أسعار النفط إلى الارتفاع.