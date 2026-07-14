 دوي 5 انفجارات غرب مدينة بندر عباس جنوب إيران - بوابة الشروق
الثلاثاء 14 يوليه 2026 12:52 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من بطل المونديال؟
النتـائـج تصويت

دوي 5 انفجارات غرب مدينة بندر عباس جنوب إيران


نشر في: الثلاثاء 14 يوليه 2026 - 12:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يوليه 2026 - 12:29 م

أفادت هيئة الإذاعة الإيرانية، بسماع دوي 5 انفجارات غرب بندر عباس جنوب البلاد، بعد ظهر الثلاثاء.

جاء ذلك حسبما أفاده موقع «إيران إنترناشيونال»، في خبر عاجل له، نقلًا عن الهيئة، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وأتمت القوات الأمريكية أحدث موجة من الضربات على إيران، التي بدأها القيادة المركزية الأمريكية في وقت سابق من اليوم بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب.

كانت الضربات الأمريكية التي استمرت خمس ساعات هي الليلة الثالثة على التوالي، من الهجمات ضد إيران، في الوقت الذي أعاد فيه ترامب فرض سيطرة على حركة الشحن الإيراني واقترح فرض رسوم 20 بالمئة لحراسة مضيق هرمز.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع غارات على عدد من المدن، وقالت إن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح وإن عمليات ⁠الإنقاذ جارية.

كان ترامب قد قال أمس الاثنين لبرنامج «هيو هيويت شو» إن إيران ستتعرض لضربات «قوية جدا الليلة، وسنضربها بقوة غدا. ولا يوجد أي شيء يمكنهم فعله حيال ذلك».

وتأتي أحدث الأعمال القتالية بعد أن أعلنت إيران مطلع الأسبوع، أنها ستغلق مضيق هرمز، مما زاد من الشكوك بشأن التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف الحرب ودفع أسعار النفط إلى الارتفاع.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك