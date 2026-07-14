مجلس وزراء سريلانكا يوافق على اتفاق لتمويل أنظمة الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني

وافق مجلس الوزراء في سريلانكا على اتفاقيات بشأن قروض ومنح للمساعدة في توسيع أنظمة الطاقة الشمسية المثبتة فوق أسطح المباني، باستخدام نظام القياس الصافي الافتراضي، حسبما قال المتحدث ناليندا جاياتيسا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جاياتيسا قوله للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إن بنك التنمية الآسيوي سوف يقدم 35 مليون دولار على هيئة قرض ميسر، والاتحاد الأوروبي سيقدم 15.4 مليون دولار، كما سيقدم صندوق اليابان 5.5 مليون دولار على هيئة منح لآلية الائتمان المشترك.

كما وافق المجلس على سياسة وطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهابيين وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل من 2026 حتى 2030 تنفيذا لتوصيات مجموعة العمل المالي.