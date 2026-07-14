تقرير: توتنهام ونيوكاسل يراقبان موقف مرموش مع مانشستر سيتي

يترقب عمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي، حسم موقفه مع الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبته في الحصول على دور أكبر تحت قيادة المدرب إنزو ماريسكا، وسط اهتمام عدد من الأندية بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت شبكة "وان فوتبول" الإنجليزية أن مرموش لا يمانع الاستمرار مع مانشستر سيتي، لكنه ينتظر ضمانات بشأن دوره ومشاركته بشكل أساسي في الموسم المقبل، خاصة في ظل عدم حصوله على وقت لعب كافٍ خلال الفترة الماضية.

وأضافت الشبكة أن مانشستر سيتي لا يواجه ضغوطًا للتخلي عن خدمات اللاعب، الذي يمتد عقده مع النادي حتى صيف 2029، مشيرة إلى أن توتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد يراقبان موقف المهاجم المصري، بجانب اهتمام بعض أندية الدوري الألماني.

وأشادت "وان فوتبول" بإمكانيات مرموش، مؤكدة أنه يمتلك قدرة مميزة على التحرك وخلق المساحات، إلى جانب مهاراته في التسديد وصناعة الفرص، فضلًا عن ذكائه في التحرك داخل منطقة الجزاء وقدرته على تسجيل وصناعة الأهداف.

وأوضحت أن وجود إيرلينج هالاند كمهاجم أول في مانشستر سيتي قد يثير بعض التساؤلات حول مستقبله، لكنها ترى أن مرموش يمثل عنصرًا مهمًا في خطط ماريسكا، وأن الاحتفاظ به سيكون القرار الأفضل للنادي.

وكان مرموش قد انضم إلى مانشستر سيتي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، وشارك مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، قبل الخروج من دور الـ16 أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2.