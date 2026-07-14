يجري فريق الجدار الرابع للفنون بروفات مكثفة للعرض المسرحي "إنسان GPT"، تأليف وأشعار ديفيد رفيق وإخراج سامح أمون، والمقرر افتتاح موسمه الأول في السابعة والنصف مساء يومي الخميس والجمعة المقبلين على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة نبيلة حسن.

ويتناول العمل تأثير التطور التكنولوجي والاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي، من خلال قصة مشروع يسعى للربط بين الحاضر والمستقبل، في إطار درامي يحمل أبعادًا إنسانية ونفسية متعددة.

ويقدم العرض مجموعة من اللوحات المسرحية التي ترصد مشاعر إنسانية مختلفة، مثل الفقد والندم واليأس والخوف، في طرح يثير تساؤلات حول حدود التكنولوجيا وقدرتها على فهم النفس البشرية.

يشارك في بطولة العرض عدد من فناني فريق الجدار الرابع، ومنهم: مونيكا جميل وجوزيف جورج وطارق يحيى وجون جمال ومريم ظريف وديانا ظريف ومينا ظريف وولاء أحمد وديفيد ملاك وريما أبو المجد ومحمد عبد الرحمن ومارينا زكريا وأدم إيهاب ومريم عماد، واستعراضات ضياء شفيق، وتصميم إضاءة عز حلمي، وتأليف موسيقي للأغاني جون خليل، وشارك في الغناء ماريان مراد - أبانوب رشدي - بيموا فرج - فيبرونيا عادل.

ويُعد هذا العرض المسرحي التجربة الثانية لفريق الجدار الرابع للفنون، حيث قدم من قبل العرض المسرحي "شنب شرقي منقرض" المستوحى من كتاب "ذكر شرقي منقرض" للطبيب النفسي الدكتور محمد طه.

وكان "شنب شرقي منقرض" قد فاز بجائزة أفضل عرض متكامل في مهرجان آفاق مسرحية العربي في دورته الـ11، التي تحمل اسم الفنان محمد صبحي.

كما حصد العرض العديد من الجوائز الأخرى، منها:

أفضل عرض طويل مركز أول.

أفضل مخرج: سامح أمون.

أفضل تأليف موسيقي: جون خليل.

أفضل ممثلة دور أول: مونيكا جميل.

أفضل ممثل دور ثانٍ مركز أول: جوزيف جورج.

ويدور العرض في إطار بوليسي مشوق، حيث يبدأ بإثارة لغز غامض تتصاعد أحداثه بشكل مثير، ليأخذ الجمهور في رحلة مليئة بالتشويق والإثارة. فيما تتنوع مشاهده لتتناول قضايا مجتمعية هامة مثل الذكورة المزيفة، وتسليع المرأة، والعنف الأسري، والتربية الخاطئة. ومع تطور الأحداث، تثار تساؤلات محورية: هل سيتمكن المحقق رشدي سراج من فك طلاسم هذا اللغز المعقد؟ وهل يستطيع المجتمع استعادة القيم الحقيقية للرجولة التي كادت أن تنقرض؟