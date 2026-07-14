إيران تنقذ 23 بحارا بعد اصطدام سفينتي شحن في مياه الخليج

تمكنت هيئة الموانئ والملاحة البحرية في محافظة هرمزکان بجنوب إيران، من إنقاذ 23 بحارا بعد تعرض سفينتهم لحادث بحري في المياه الساحلية لمدينة بندرعباس، بالخليج، وتم نقلهم بنجاح إلى جزيرة قشم.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، نقلا عن المكتب الإعلامي للإدارة العامة للموانئ والملاحة البحرية في محافظة هرمزکان اليوم الثلاثاء، بأن "تصادما وقع فجر اليوم بين سفينة بضائع صبّ وسفينة أخرى، ما أدى إلى تسرب المياه إلى إحداهما وهو ما استدعى إصدار أمر بالإخلاء الطارئ لطاقمها".

وأفادت التحقيقات الأولية بأن ناقلة، سفينة بضائع صب، اصطدمت بأخرى أثناء إبحارها في الممر الملاحي في تمام الساعة الثانية فجرا بالتوقيت المحلي.

وأضافت "إرنا" أن فرق الإنقاذ نجحت في إخلاء طاقم السفينة بالكامل، حيث تم نقلهم إلى جزيرة قشم وهم بحالة صحية جيدة.

وتواصل فرق الإنقاذ والخبراء البحريون في موقع الحادث حاليا دراسة ملابسات الواقعة بدقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.