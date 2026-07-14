الكويت: اعتداءات الحوثي على جنوب السعودية يقوض الأمن والاستقرار

أعربت الكويت، اليوم الثلاثاء، عن "إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات التي شنتها ميليشيا الحوثي باستخدام الصواريخ الباليستية، مستهدفةً المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية".

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان صحفي اليوم، إن "الاعتداءات انتهاكٍ صارخٍ لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، وخرقٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيدٍ يقوض الأمن والاستقرار الإقليميين".

وأكدت الوزارة "تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها إلى جانبها، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها، والحفاظ على أمنها واستقرارها، وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها".