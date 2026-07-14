قوة دفاع البحرين: جميع وحداتنا في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد لحماية المملكة

قالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، إن منظومات الدفاع الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددًا من الاعتداءات الجوية الإيرانية، صباح اليوم الثلاثاء.

ونوهت في بيان، أن «إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين».

وأكدت أن جميع أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية، مشيرة إلى أنها على أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.

وأهابت بالجميع ضرورة توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني، والإبلاغ عنها فورًا.

وأوضحت أن «رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام، ضمانًا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة».

وشددت على أن «تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني».

وأطلقت إيران خلال الساعات الأخيرة عدة موجات من الهجمات باتجاه البحرين وذلك بعد موجة جديدة من الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع عدة داخل أراضيها.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية، في منشور عبر منصة «إكس»: «تم إطلاق صفارات الإنذار... ويُرجى من المواطنين والمقيمين التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن».

وكانت صفارات الإنذار قد دوت أيضًا قبل ذلك بأكثر من ساعتين.

من جهته، زعم الحرس الثوري الإيراني أنه «استهدف ودمر عدة مستودعات لدعم الأسلحة، ومركزًا للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، ومبنى يضم قوات أمريكية في قاعدة الجفير بالبحرين»، وذلك في هجوم نُفذ باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة.

ودأبت إيران، خلال الحرب، على الإعلان عن تدمير منشآت في قواعد عسكرية أمريكية، إلا أن هذه المزاعم لا تدعمها في كثير من الأحيان أدلة مستقلة.

في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، الثلاثاء، انتهاء موجة الضربات التي شنتها، الاثنين، على إيران.

وقالت في بيان: «خلال المهمة التي استمرت خمس ساعات، نجحت القوات الأمريكية في ضرب أهداف عسكرية في أنحاء إيران، شملت بوشهر وجاسك وكنارك وأبو موسى وبندر عباس، وذلك بهدف زيادة تقويض قدرة إيران على مهاجمة حركة الملاحة التجارية».

وجاءت هذه الضربات بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تعتزم شن ضربات عسكرية إضافية على إيران، في إشارة إلى مزيد من التحركات، وذلك بعد استئناف المفاوضات بين البلدين الأسبوع الماضي.