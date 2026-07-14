وزير النفط الإيراني: صادرات النفط مستمرة بشكل طبيعي رغم إلغاء واشنطن إعفاء من العقوبات

قال وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، ردا على قرار الولايات المتحدة إلغاء أحد الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات المفروضة على إيران، إن صادرات النفط مستمرة بشكل طبيعي رغم إلغاء الإعفاء من العقوبات.

وأضاف باك نجاد، في بيان نشر عبر تطبيق تليجرام، أنه "في ظل الحفاظ على الهياكل والآليات المصممة لضمان استمرار صادرات النفط، فإن عملية تصدير النفط الإيراني مستمرة كالمعتاد"، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف الوزير "لن نواجه أي مشاكل في هذا الشأن".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه التوترات بين واشنطن وطهران، وذلك عقب تبادل القصف الجوي بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة الخليج خلال اليومين الماضيين.