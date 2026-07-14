مضيق هرمز يجدد الصراع الأمريكي الإيراني ويقفز بأسعار النفط

عاد مضيق هرمز إلى واجهة الأحداث بعد إعلان الولايات المتحدة عزمها إعادة فرض حصار على السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية، وذلك عقب سلسلة من الهجمات الإيرانية على السفن عبر هذا الممر المائي الحيوي خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وسيستأنف الجيش الأمريكي الحصار البحري بدءا من الساعة الرابعة عصرا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، وفقا لما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط "سنتكوم".

وبحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، استمر الحصار السابق في الفترة من 13 أبريل إلى 18 يونيو، قبل أن توقع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم للعمل نحو إنهاء الحرب.

من جهته، اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تفرض الولايات المتحدة رسوم حماية بنسبة 20% مقابل عبور السفن للمضيق بأمان.

ولم يوضح ترامب آلية تطبيق هذه الرسوم، أو الجهات التي ستخضع لها، أو كيفية فرضها.

ويعد المضيق ممرا مائيا دوليا تتمتع فيه السفن بحق المرور الحر، وقد تكون قيمة الرسوم مرتفعة لدرجة تجعل أي طرف غير راغب في دفعها، حسبما صرح خبراء لشبكة "سي إن إن".

وسبق وأن صرحت إدارة ترامب بأن السفن يجب أن تكون قادرة على عبور المضيق دون دفع أي رسوم لأي جهة.

وانتقد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الشهر الماضي، فكرة فرض رسوم عبور في المضيق، واصفا إياها بأنها "غير قابلة للتطبيق" و"غير ممكنة التنفيذ".

في المقابل، سخر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من مقترح ترامب، مشددا على أن إيران هي التي يجب أن تجبي أي رسوم.

وقال عراقجي في منشور على منصة "إكس": "نسبة 20% مرتفعة للغاية بالطبع. سنكون عادلين".

من جانبها، أكدت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أن المرور عبر المضيق يجب أن يظل بدون أي رسوم أو تكاليف، وذلك وفقا للقانون الدولي.

وعلى صعيد رد فعل الأسواق إزاء تلك التطورات، ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد عقب إعلان ترامب عن رسوم هرمز، إذ صعد خام برنت بنسبة 7.1% ليصل إلى 81.40 دولارا للبرميل، وارتفع النفط الأمريكي بنسبة 7.2% ليصل إلى 76.50 دولارا للبرميل، مسجلين بذلك أعلى مستوياتهما منذ 15 يونيو الماضي.