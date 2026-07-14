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ارتفع عدد القتلى في فنزويلا إلى 4 آلاف و561 جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد في 24 يونيو الماضي.

جاء ذلك وفق رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريجيز، في بيان نشره على منصة شركة "إكس" الأمريكية، مساء الاثنين، بشأن آخر مستجدات الكارثة التي أصابت البلاد.

وأوضح رودريجيز أن عدد الضحايا ارتفع إلى 4 آلاف و561، فيما بلغ عدد المصابين 16 ألفا و740 شخصا.

وكانت آخر حصيلة للزلزال أعلنتها السلطات الفنزويلية، مساء الأحد، بلغت 4 آلاف و490 قتيلا.

وأضاف رودريجيز أن السلطات أوصلت مساعدات إنسانية إلى 128 ألفا و324 أسرة منذ وقوع الكارثة.

وأفاد أن عدد مخيمات الإيواء المؤقتة في المناطق المتضررة بلغ 107.

وفي 24 يونيو الماضي ضرب زلزال مزدوج فنزويلا، الأول بقوة 7.2 درجات والثاني بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر.

وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 26 يونيو أن تكلفة الأضرار المادية المباشرة تُقدَّر بنحو 6.7 مليارات دولار.

وما زالت عمليات البحث والإنقاذ متواصلة في البلاد، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى.