مسئول روسي: مسيرات أوكرانية تستهدف منطقة صناعية في مدينة سالافات الروسية

أعلن راضي خابيروف، حاكم جمهورية باشكورتوستان الواقعة داخل روسيا الاتحادية، في منشور له عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الثلاثاء، التصدي لهجوم "مكثف" بطائرات مسيرة استهدف المنطقة الصناعية في مدينة سالافات، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضح الحاكم، أنه تم رصد تصاعد الدخان في العديد من النقاط بسبب حطام الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها في الموقع، مشيرًا إلى أن فرق الطوارئ باشرت عمليات تنظيف المنطقة، موضحا عن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات بشرية.

يشار إلى أن مدينة سالافات تضم مجمع "جازبروم نفتخيم سالافات" التابع لشركة جازبروم، وهو مجمع بتروكيماويات يشمل تكرير النفط وإنتاج البتروكيماويات والأسمدة، بالإضافة إلى تصنيع البنزين والديزل ومنتجات أخرى.

كما تجدر الإشارة إلى أن بيانات سابقة بتاريخ أمس الاثنين، أظهرت تراجع عمليات تكرير النفط في روسيا إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عقدين.