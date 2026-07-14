جيش الاحتلال يزعم اغتيال 4 من عناصر حماس بينهم قائد خلية في الوحدة البحرية

زعمت المتحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيلا واوية، صباح الثلاثاء، اغتيال 4 من عناصر حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، بينهم قائد خلية في الوحدة البحرية.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إن الجيش شن هجومًا أمس، على مدينة غزة، واغتال أسامة نعيم حمدي شملخ، الذي كان يشغل منصب قائد خلية في المنظومة البحرية التابعة لحماس.

وادعت أن «شملخ عمل على مدار الحرب، وخلال الفترة الأخيرة، على إعادة تأهيل وتعزيز بناء القوة في المنظومة البحرية التابعة لحماس، كما عمل على دفع مخططات هجومية في المجال البحري».

وبحسب مزاعمها، «قضى الجيش في غارة أخرى شمال قطاع غزة على ثلاثة عناصر من حماس كانوا مسلحين، وحاولوا دفع مخططات ضد قوات الجيش».

وأضافت: «شكّل العناصر الثلاثة تهديدًا فوريًا لقواتنا العاملة في المنطقة، وتم القضاء عليهم في غارات جوية دقيقة»، وفق ادعائها.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي – اليوم الثلاثاء- خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر عمليات النسف والقصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفاد مصدر محلي باستشهاد المواطن باسم مسعد إرميلات، صباح الثلاثاء، متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي على مخيم القادسية غربي خان يونس قبل يومين.

وأصيب طفل بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مصدر محلي أن طائرات مسيّرة إسرائيلية من نوع «كواد كوبتر» أطلقت النار باتجاه منازل المواطنين وخيام النازحين في محيط مسجد المحطة بحي التفاح، شمال شرقي مدينة غزة.

ونفذت قوات الاحتلال عمليتي نسف جنوبي مدينة خان يونس، تزامنًا مع تحليق منخفض للطيران المسيّر الإسرائيلي شمالي المدينة.

وقصفت مدفعية غربي مدينة رفح، وأطلقت قنابل إنارة جنوبي مدينة خان يونس.