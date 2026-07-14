تحليل: الطاقة الشمسية أصبحت أكبر مصدر للكهرباء في الاتحاد الأوروبي خلال يونيو الماضي

أظهر تحليل صادر عن مركز إمبير لأبحاث الطاقة اليوم الثلاثاء أن الطاقة الشمسية أصبحت أكبر مصدر منفرد لإنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي حيث ولدت حوالي 25% من إجمالي إنتاج الكهرباء في الاتحاد خلال الشهر.

وذكر مركز إمبير للأبحاث أن حصة الطاقة الشمسية من إنتاج الكهرباء في دول الاتحاد خلال يونيو الماضي زادت على حصة الطاقة النووية التي بلغت 21% من إجمالي إنتاج الكهرباء في الاتحاد وحصة الغاز الطبيعي التي بلغت 15% وطاقة الرياح 14% والطاقة المائية 12% والفحم 8%.

وهذه هي المرة الثالثة فقط التي تتصدر فيها الطاقة الشمسية قائمة مصادر إنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي بعد شهري مايو 2026 ويونيو 2025. ويعكس هذا الرقم القياسي النمو السريع لمشروعات الطاقة الشمسية في الاتحاد الأوروبي الذي يتكون من 27 دولة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث كانت الطاقة الشمسية تمثل 10% فقط من إنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي في يونيو 2021.

كما سجلت ألمانيا مستوى قياسي بالنسبة لحصة الطاقة الشمسية من إنتاج الكهرباء فيها خلال الشهرين الماضيين حيث أنتجت 33% من إجمالي إنتاج الكهرباء في مايو ثم 36% في يونيو، وفقا لتقرير مركز إمبير.

وأشار المركز إلى أن الزيادة في إنتاج الطاقة الشمسية تزامن مع الزيادة النسبية للطلب على الكهرباء خلال مايو ويونيو الماضيين، نتيجة زيادة الطلب على تشغيل أجهزة التكييف والتبريد في ظل موجات الحر غير الطبيعية التي ضربت مناطق واسعة من أوروبا خلال الشهرين.

وأضاف أن الطاقة الشمسية ساعدت في استقرار إمدادات الكهرباء، مع وصول استخدام مصادر الطاقة الأخرى إلى حدودها القصوى نتيجة ظروف حرارة الطقس وضعف قوة الرياح.