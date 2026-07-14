أوكرانيا: مقتل وإصابة أكثر من 1100 عسكري روسي في الحرب خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و421 ألفا و810 أفراد، من بينهم 1120 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12131 دبابة، و24932 مركبة قتالية مدرعة، و45911 نظام مدفعية، و1931 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1491 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 437 طائرة حربية، و353 مروحية، و407201 طائرة مسيرة، و4899 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و119862 من المركبات وخزانات الوقود، و4416 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.