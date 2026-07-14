صفارات الإنذار من الصواريخ تدوي للمرة الثالثة في البحرين

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دوت صفارات الإنذار الخاصة بالهجمات الصاروخية في البحرين للمرة الثالثة، مع تنفيذ إيران هجوما انتقاميا ردا على الضربات الأمريكية.

ودعت المملكة، التي تستضيف مقر الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية، السكان إلى الاحتماء في أماكن آمنة.

ولم ترد على الفور معلومات عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية جراء الهجمات.

وأعلنت إيران أنها شنت عدة موجات من الهجمات استهدفت البحرين اليوم الثلاثاء.

كما استهدفت إيران الأردن وناقلتين على صلة بدولة الإمارات العربية المتحدة كانتا تعبران مضيق هرمز، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقمهما وإصابة ثمانية آخرين.