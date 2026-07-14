الخارجية الأمريكية: نقف إلى جانب المملكة ضد هجمات الحوثي

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قالت الخارجية الأمريكية في تصريحات خاصة لقناة "العربية إنجليزي" السعودية اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب المملكة ضد هجمات ميليشيا الحوثي الأخيرة.

ولفتت إلى أن العلاقة الاستراتيجية التي تجمع واشنطن بالرياض أصبحت أقوى.

وذكرت الخارجية الأمريكية لـ "العربية إنجليزي" بأن واشنطن تشدد على أن جماعة الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، مشيرة إلى أنها ستعمل على حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر.

وشددت واشنطن بأنها ستواصل جهود مكافحة الجماعات الإرهابية في اليمن.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية ان الدفاعات الجوية في المملكة اعترضت مساء الاثنين صواريخ باليستية أطلقتها المليشيا الحوثية جنوب المملكة.