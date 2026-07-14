سفراء أوروبيون يؤكدون دعم بلدانهم للمؤسسة العسكرية اللبنانية

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أكد سفراء دول هولندا وبلجيكا وكندا وأستراليا، خلال لقائهم قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل اليوم الاثنين، دعم بلدانهم للمؤسسة العسكرية اللبنانية خلال الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان.

واستقبل هيكل في مكتبه السفير الهولندي فرانك مولن، ، والسفير البلجيكي أرنوت باولز ، والسفير الكندي جريجوري جاليجان ، والسفير الأسترالي توم ويلسن، بحسب بيان صادر عن قيادة الجيش.

وأكدّ السفراء" دعم بلادهم للمؤسسة العسكرية خلال الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة".

وتناول البحث "أهمية دور الجيش ضمن اتفاق الإطار، والخطوات المستقبلية المتعلقة به، إضافة إلى دعم جهود المؤسسة العسكرية في الحفاظ على الأمن والاستقرار."

ومن جهته شكر قائد الجيش السفراء " على الدعم المتواصل للجيش من قبل بلادهم".