دراسة: التدريبات البدنية تساعد في الإقلاع عن التدخين

كشفت دراسة علمية أجريت في أستراليا أن ممارسة التدريبات البدنية تساعد في الإقلاع عن التدخين.

وتبين من الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Journal of Sport and Health Science أن المدخنين الذين يشاركون في برامج للتدريبات الرياضية تتزايد قدرتهم على الإقلاع عن التدخين أو على الأقل تقليل عدد السجائر التي يقومون بتدخينها.

ووجد الفريق البحثي من جامعة أديليد الأسترالية أن جلسة تمرين واحدة تقلل الرغبة في الحصول على النيكوتين بشكل فوري لمدة نصف ساعة بعد الانتهاء من التدريبات.

ويقول رئيس فريق الدراسة بين سينج إن "الإقلاع عن التدخين يعتبر من أفضل الأشياء التي يمكن أن يقوم بها الشخص للحفاظ على صحته، ولكنه أيضا من أصعب الأمور"، مضيفا في تصريحات للموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية أن "كثيرا من المدخنين يرغبون في الإقلاع، ولكن برامج الإقلاع المتبعة حاليا قد لا تناسب جميع الأشخاص، وبالتالي فإننا بحاجة لمزيد من الاستراتيجيات التي يمكن تطبيقها خلال الحياة اليومية بدون تكلفة إضافية".

واستعرض الباحثون نتائج 59 تجربة إكلينيكية بشأن مزايا التدريبات البدنية بالنسبة لمن يحاولون الإقلاع عن التدخين. وشملت تلك التجارب أكثر من 9 آلاف شخص.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يشاركون في برامج تدريبات رياضية تتزايد قدرتهم على الإقلاع عن التدخين لمدة سبعة أيام بنسبة 21% ، وأن فرصتهم في الإقلاع بشكل نهائي تتزايد بنسبة 15%. وكشفت التجارب أيضا أن ممارسة الرياضة تقلل كميات السجائر التي يدخنها الشخص بواقع سيجارتين يوميا، وأنه من الممكن أيضا ممارسة الرياضة للتغلب على حالات النهم المفاجئ للنيكوتين.

ونقل موقع هيلث داي عن الباحثة كارول ماهير المتخصصة في علوم السكان والصحة الرقمية في جامعة أديليد قولها إن هذه النتائج كشفت أن التدريبات البدنية يمكن استخدامها ضمن استراتيجيات التغلب على الرغبة الملحة في التدخين.