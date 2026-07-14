الرئيس الكوري الجنوبي يطالب ببذل الجهود لزيادة معدل نمو الاقتصاد المحتمل إلى 3%

طالب الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، اليوم الثلاثاء، ببذل كل الجهود لزيادة معدل نمو الاقتصاد المحتمل إلى 3% من خلال العمل على استقرار الأسعار وتعزيز محركات النمو المبتكرة.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الرئيس أدلى بهذا التصريح خلال اجتماع وزاري، مشيرا إلى الزيادة الحادة في الصادرات خلال النصف الأول من العام بقيادة قطاع أشباه الموصلات.

وأضاف لي خلال الاجتماع، "هناك سلسلة من التوقعات بأن معدل النمو الحقيقي لهذا العام سوف يصل إلى 3% بناء على أداء الصادرات المميز وزيادة استثمار رأس المال".

ويأتي تصريح الرئيس في ظل توقعات بأن معدل النمو الاقتصادي المحتمل ربما ينخفض إلى مستوى قياسي العام المقبل، عند نحو 1.5 % .

وأشار الرئيس إلى أن النصف الثاني من العام سيكون حاسما في تحديد شكل الـ30 عاما المقبلة، مما يجعل من الضروري تسريع "التحول الاقتصادي الكبير" خلال هذه الفترة.