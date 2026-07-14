الشرطة الألمانية: استهداف عائلة في إطلاق نار جماعي أسفر عن مقتل 5 أشخاص في ولاية إلينوي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الشرطة عن مقتل خمسة أشخاص في "إطلاق نار جماعي" استهدف عائلة واحدة في جنوب غرب ولاية إلينوي.

وأفادت الشرطة بأن شخصين آخرين أصيبا بجروح، بينما تم احتجاز مراهقين يبلغان من العمر 15 و16 عاما على ذمة التحقيق.

ووقع إطلاق النار أمس الأحد في ثلاثة مواقع مختلفة في مدينة إيست سانت لويس، بما في ذلك إحدى الحدائق العامة.

وتقع مدينة إيست سانت لويس —التي يبلغ عدد سكانها سبعة عشر ألفا وخمسمائة نسمة — على الجانب الآخر من نهر المسيسيبي مقابل مدينة سانت لويس.

وتظهر السجلات الرسمية أن المدينة شهدت 15 جريمة قتل في عام 2025، مسجلة تراجعاً مقارنة بـ 34 جريمة في عام 2020.