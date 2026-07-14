ارتفاع أسعار الغاز الأوروبي إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم على الشحنات العابرة عبر مضيق هرمز، مما أثار مخاوف جديدة بشأن تعافي إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة القياسية للغاز لليوم الثاني على التوالي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6ر3%، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستصبح "حارس" مضيق هرمز، وستعيد فرض الحصار على السفن الإيرانية، وستفرض رسوما بنسبة 20% على جميع الشحنات الأخرى مقابل ضمان مرورها الآمن عبر المضيق.

وأدت الحرب في الشرق الأوسط بالفعل إلى قطع جزء كبير من تدفقات الطاقة العالمية، بما في ذلك نحو خمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم.

وتواجه أوروبا مهمة صعبة تتمثل في إعادة ملء مخزونات الغاز قبل حلول فصل الشتاء المقبل، في وقت أصبحت فيه الإمدادات العالمية المحدودة أكثر تكلفة نتيجة التصعيد الأخير في المنطقة.