عودة جثامين 15 سائحا هنديا لقوا حتفهم إثر انقلاب زورق في فيتنام بالطائرة إلى بلادهم

وصلت جثامين 15 سائحًا هنديًا إلى وطنهم، أمس الاثنين، بعدما لقوا حتفهم إثر انقلاب زورق سريع قبالة سواحل جنوبي فيتنام مطلع الأسبوع.

وكان الزورق السريع يقل 32 سائحًا هنديًا وطاقما من أربعة فيتناميين، عندما انقلب قرب الشاطئ بعد ظهر يوم السبت الماضي، بعد وقت قصير من مغادرته جزيرة هون ماي روت نجواي قبالة جزيرة فو كوك، أكبر جزر فيتنام، حسبما ذكرت السلطات.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن قبطان الزورق نجوين هونج هاي / 57 عاما/ يخضع للتحقيق على خلفية ما تردد عن حدوث مخالفات فيما يتعلق بقواعد سلامة النقل المائي.

ووصلت الرحلة الجوية التي تحمل الجثامين قادمة من مدينة هو شي منه إلى مومباي في وقت متأخر مساء الاثنين، حسبما ذكرت السفارة الهندية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن الولايات الأصلية تولت التنسيق لمواصلة نقل الجثامين إلى مثواها الأخير، كل إلى مسقط رأسه.

يشار إلى أن عشرة من الضحايا ينحدرون من ولاية تاميل نادو، وثلاثة من ولاية أندرا براديش، واثنان من كيرالا.

وقالت شركة لافا إنترناشيونال، لتصنيع الهواتف ذكية والإلكترونيات ، ومقرها في ولاية أوتار براديش، إن المجموعة كانت في رحلة لموظفي الشركة، تضم موزعين وشركاء مبيعات التجزئة.