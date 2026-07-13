عراقجي ردا على ترامب: إيران كانت دائما الحارس لمضيق هرمز وستبقى كذلك إلى الأبد

علق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السيطرة على مضيق هرمز.

وقال عراقجي عبر حسابه على منصة إكس: «الرئيس الأمريكي محق تمامًا.. من يوفر ممرًا آمنًا ومُؤَمَّنًا للسفن التجارية عبر مضيق هرمز يجب أن يُعْوَض عن هذه الخدمة».

وأضاف: «إيران كانت دائمًا الحارس للمضيق وستبقى كذلك إلى الأبد.. 20% بالطبع كثير جدًا.. سنكون منصفين».

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مضيق هرمز مفتوح وسيظل مفتوحًا.

وأضاف عبر حسابه على منصة تروث سوشيال: «نعيد فرض الحصار الإيراني الذي سُمّي بهذا الاسم لأنه يمنع فقط سفن إيران أو عملائها من الدخول أو الخروج».

وتابع: «ستتمتع جميع الدول الأخرى باستخدام عادل ومفتوح للمضيق. ستُعرف الولايات المتحدة الأمريكية، من الآن فصاعدًا، باسم حامي مضيق هرمز، لكن بصفتها هذه، ومن باب الإنصاف، سيتم تعويضها بنسبة 20% من قيمة جميع الشحنات المنقولة، عن جميع التكاليف اللازمة لتوفير الأمن والسلامة لهذا الجزء المضطرب من العالم».

وختم بالقول: «ستبدأ عملية التنفيذ والتشكيل فورًا».