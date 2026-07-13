أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على البلاد إلى 4 آلاف و324 شهيدا و12 ألفا و221 جريحا منذ 2 مارس الماضي.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة، في بيان، إن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي بلغت "4 آلاف و324 شهيدا و12 ألفا و221 جريحا".

ويعني ذلك تسجيل شهيدين و11 مصابا خلال 48 ساعة، إذ كانت الحصيلة، السبت، 4 آلاف و322 شهيدا و12 ألفا و210 جرحى، إلى جانب نزوح أكثر من مليون شخص.

وتواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، رغم توقيع البلدين "اتفاق إطار" برعاية أمريكية في 26 يونيو الماضي، والإعلان عن عقد جولة مفاوضات سادسة مع بيروت في العاصمة الإيطالية روما الثلاثاء والأربعاء، بعد 5 جولات سابقة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على عشرة كيلومترات.

وتواصل إسرائيل كذلك احتلال الأراضي الفلسطينية وأراض سورية، وترفض الانسحاب منها، كما ترفض قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.