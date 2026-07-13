عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، اليوم الإثنين، أول مؤتمر صحفي له منذ توليه مهامه في الأول من يوليو.

وقال الأمين العام إن العالم يمر بلحظة فاصلة، ولا يمكن أن نقف متفرجين، مؤكدًا أن مسؤوليتنا اليوم هي المبادرة، وحماية المصالح العربية، وألا نترك أزمات المنطقة وخيراتها لغير أبنائها.

وأضاف: «إن حق الرأي العام العربي في المعرفة ليس ترفًا، بل ركيزة لثقة المواطن في مؤسساته. ولهذا أتعهد بأن يكون التواصل مع الإعلام قائمًا على الوضوح والشفافية والاحترام».

وأوضح أن المؤسسات لا تُبنى بالشعارات، بل بالفعل، ولا تُقاس بما تعلنه، وإنما بما تنجزه على أرض الواقع، مؤكدًا أن هذا هو المعيار الذي سيلتزم به في قيادة الأمانة العامة.

كما شدد على أن الأمن القومي العربي ليس مفهومًا نظريًا، بل مسؤولية مشتركة، فما يمس أمن أي دولة عربية يمس أمن العالم العربي بأسره، ويستوجب موقفًا عربيًا موحدًا.

واعتبر الأمين العام أن خير الدبلوماسية ما سبق الأزمة، مؤكدًا ضرورة تطوير أدوات الإنذار المبكر، والدبلوماسية الوقائية، وإدارة الأزمات، حتى يصبح التحرك العربي أكثر استباقية وتأثيرًا.

وأشار إلى أن الشباب والمرأة ليسوا جزءًا من المستقبل فحسب، بل هم صُنّاعه، وأن الاستثمار في الإنسان العربي، وفي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، هو استثمار في قوة الأمة ومكانتها، مؤكدًا أن الأمم التي تستثمر في عقول شبابها ونسائها هي وحدها التي تصنع مستقبلها.

وأكد أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات جامعة الدول العربية، مضيفًا: «سنواصل الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء الاحتلال، وستبقى القدس في صدارة اهتمام الجامعة العربية، في مواجهة كل محاولة لتغيير وضعها أو طمس هويتها العربية».

كما شدد على أن ما ترتكبه إسرائيل في غزة والضفة الغربية جريمة إبادة جماعية مستمرة، وأن موقف الجامعة إزاءها لن يقف عند حدود البيانات، مؤكدًا دعم الملاحقة القانونية لمرتكبيها، ومضيفًا أن «الإبادة لا تسقط بالتقادم، ومن يرتكبها اليوم سيقف غدًا أمام العدالة».

وأكد أيضًا أن صون سيادة الدول العربية مبدأ ثابت لا يقبل المساومة.