شوبير يقدم مؤتمر توقيع عقود فرع الأهلي في المنصورة الجديدة

قدم الإعلامي أحمد شوبير فعاليات مؤتمر توقيع عقود فرع النادي الأهلي الجديد بمدينة المنصورة الجديدة، والذي يشهد كذلك وضع حجر الأساس، بحضور مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب.

واستُهلت مراسم المؤتمر بعزف النشيد الوطني، أعقبه تلاوة آيات من القرآن الكريم من سورة الفتح بصوت القارئ أشرف سيف، الحاصل على المركز الأول في الترتيل ببرنامج «دولة التلاوة».

ويضع مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم الإثنين، حجر الأساس لفرعه الجديد بمدينة المنصورة الجديدة، في إطار خطة النادي للتوسع عبر إنشاء فروع جديدة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد الأهلي، في بيان رسمي، أن فرع المنصورة الجديدة يأتي ضمن استراتيجية التوسع الجغرافي، بهدف توفير خدمات النادي لأعضائه في أنحاء الجمهورية، تنفيذًا لخطة تطوير البنية الإنشائية والاستثمارية.

وأشار النادي إلى أن شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، برئاسة المهندس تامر ناصر، تتولى تنفيذ المشروع، مع منح أولوية لإنشاء الفروع الجديدة بالمحافظات، بما يتماشى مع رؤية النادي المستقبلية.

ويُعد فرع المنصورة الجديدة خطوة جديدة ضمن سلسلة توسعات الأهلي، الذي يمتلك حاليًا أربعة فروع: الجزيرة، ومدينة نصر، والشيخ زايد، والتجمع الخامس، ويسعى من خلالها إلى زيادة قاعدة أعضائه وتقديم خدمات رياضية واجتماعية متكاملة.