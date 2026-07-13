المبعوث الأممي لليمن: قلقون إزاء مخاطر اتساع التصعيد في البلاد

قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، إنه يتابع عن كثب تطورات المجال الجوي اليمني والمطارات، معبرًا عن شعوره ببالغ القلق إزاء مخاطر اتساع نطاق التصعيد.

وكتب في تصريح نشره حسابه على منصة إكس: «أجري اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف، حيث تواصل مكتبي مع الممثلين العسكريين من كل الأطراف. ونحثهم على خفض التصعيد والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى اندلاع جولة جديدة من العنف في اليمن».

وتابع: «أدعو الأطراف إلى الانخراط في الحوار والمفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة لإيجاد سبيل للمضي قدمًا يحفاظ على حالة الهدوء النسبي التي يشهده اليمن منذ عام 2022، ويحرز تقدماً نحو إنهاء الصراع بشكل مستدام».

وفي وقت سابق من اليوم، أمرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا بإغلاق كل المطارات أمام حركة الطيران، وذلك بعد استهداف قواتها مطار صنعاء الواقع تحت سيطرة الحوثيين.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني التابعة للحكومة: "جميع المطارات مغلقة أمام حركة الطيران حتى إشعار اخر".

يأتي ذلك عقب إعلان الحكومة استهداف مدرج مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط، فيما توعّد الحوثيون بالردّ على الهجوم الذي نسبوه إلى السعودية، في توتر هو الأبرز منذ سنوات.