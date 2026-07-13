قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مضيق هرمز مفتوح وسيظل مفتوحًا.

وأضاف عبر حسابه على منصة تروث سوشيال: «نعيد فرض الحصار الإيراني الذي سُمّي بهذا الاسم لأنه يمنع فقط سفن إيران أو عملائها من الدخول أو الخروج».

وتابع: «ستتمتع جميع الدول الأخرى باستخدام عادل ومفتوح للمضيق. ستُعرف الولايات المتحدة الأمريكية، من الآن فصاعدًا، باسم حامي مضيق هرمز، لكن بصفتها هذه، ومن باب الإنصاف، سيتم تعويضها بنسبة 20% من قيمة جميع الشحنات المنقولة، عن جميع التكاليف اللازمة لتوفير الأمن والسلامة لهذا الجزء المضطرب من العالم».

وختم بالقول: «ستبدأ عملية التنفيذ والتشكيل فورًا».



وسبق أن أظهرت بيانات شحن اليوم الاثنين، أن عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز أمس الأحد انخفض إلى أدنى مستوى في شهرين، في ظل تجدد الضربات المتبادلة من الولايات المتحدة وإيران والهجمات على السفن في الشرق الأوسط، مما أدى إلى تزايد المخاوف بشأن السلامة.

وقالت مصادر من قطاع الشحن إن السفن تغلق بشكل متزايد أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بنظام التعرف الآلي، مما يجعل تحديد العدد الكامل للسفن التي تعبر المضيق صعبا، وفق وكالة رويترز.