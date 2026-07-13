شهدت منطقة التجمع الأول مشاجرة بين خادمة أجنبية وأصحاب عملها، حيث نشبت مشادة بين صاحبة المنزل والخادمة بعدما طلبت منها بعض الأعمال المنزلية، إلا أن الأخيرة رفضت تنفيذها.

وتطورت المشادة الكلامية بينهما، وعلى إثر ذلك دفعت الخادمة صاحبة المنزل، فسقط الرضيع من يدها على الأرض، متعرضًا لإصابات تمثلت في كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ.

وعندما شاهد رب الأسرة ابنه يصرخ والدماء تتساقط من رأسه، توجه على الفور نحو الخادمة ووجه إليها عدة ضربات ولكمات متتالية.

وتوجه الأب حاملًا ابنه على ذراعيه إلى المستشفى، وبالكشف الطبي عليه تبين إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ، وعلى الفور أبلغت المستشفى قسم الشرطة.

وبسؤال والد الطفل، أفاد بأن مشادة كلامية نشبت بين زوجته والخادمة بعدما طلبت صاحبة المنزل منها بعض الأعمال المنزلية، فقامت الخادمة بدفعها أثناء حملها للرضيع، ما أدى إلى اختلال توازنها وسقوط الطفل من بين يديها وارتطام رأسه بالأرض.

وتم ضبط المتهمة واقتيادها إلى قسم شرطة التجمع الأول، فيما أقرت بأن والد الطفل تعدى عليها بالضرب، ما أسفر عن إصابتها بكدمات متفرقة بالوجه، وتم التحفظ عليه، وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق.